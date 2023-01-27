Россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры в Запорожье: вспыхнул пожар

Российские захватчики снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Под ударом оказались объекты инфраструктуры.

На территории одного из объектов вспыхнул пожар. Об этом сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

Напомним На Востоке была тревога: россияне снова обстреляли Часов Яр, взрывы слышали на Запорожье и в Херсоне

Последствия вражеской атаки

На местах вражеских атак работают все соответствующие службы. Секретарь горсовета сообщил, что по состоянию на 21:40 известно об одном раненом, которого госпитализировали.

По предварительной информации, россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован. Работают соответствующие службы. Информация уточняется,

– сообщил Куртев.

Российские обстрелы вечером 27 января: главное

Около 20:30 на Востоке и Юге начали раздаваться сирены о воздушной тревоге. Через несколько минут спустя появились первые сообщения о взрывах в Херсоне и Запорожье.

Также, по информации местных телеграмм-каналов, во вражеский обстрел попал Купянский район Харьковщины. Сообщают, что россияне стряпают по нему из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Кроме того, враг обстрелял Часов Яр на Донбассе. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что после обстрелов из РСЗО в городе вспыхнули школа, многоэтажки и частные дома. Информации о пострадавших пока нет.