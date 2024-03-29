Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине
Источник:Светлана Онищук
Россия продолжает массированно атаковать Украину. На этот раз под ударом оказалась и Ивано-Франковская область.
Россия в ночь на 29 марта массированно атаковала Украину. Враг попал в объект критической инфраструктуры на Прикарпатье.
Смотрите также Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
Обошлось без жертв
Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала детали российского обстрела. По ее словам, на рассвете работали силы противовоздушной обороны.
Она не раскрывала деталей того, какой именно объект инфраструктуры оказался под ударом. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что говорится именно об энергетическом.
Отметим, что под вражеским ударом оказалось несколько областей Украины. Известно о попадании в объекты критической инфраструктуры на Западе и Центре.
Зато Онищук поблагодарила защитникам неба и украинским защитникам. Силы украинской противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы сделать наше небо мирным и спокойным.
Россия запустила по Украине почти 100 воздушных целей
- Всего во время ночной атаки враг использовал 99 средств воздушного нападения. Так, сначала противник запустил десятки ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарска, а также Курской области. Речь идет о 60 "Шахедах".
- Кроме того, с разных аэродромов были осуществлены пуски 5 типов ракет.
- Работа сил ПВО продолжалась несколько часов. В результате противовоздушного боя уничтожено 84 воздушные цели.