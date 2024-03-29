Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Ивано-Франковщине

Россия продолжает массированно атаковать Украину. На этот раз под ударом оказалась и Ивано-Франковская область.

Россия в ночь на 29 марта массированно атаковала Украину. Враг попал в объект критической инфраструктуры на Прикарпатье.

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Обошлось без жертв

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала детали российского обстрела. По ее словам, на рассвете работали силы противовоздушной обороны.

Она не раскрывала деталей того, какой именно объект инфраструктуры оказался под ударом. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что говорится именно об энергетическом.

Отметим, что под вражеским ударом оказалось несколько областей Украины. Известно о попадании в объекты критической инфраструктуры на Западе и Центре.

Зато Онищук поблагодарила защитникам неба и украинским защитникам. Силы украинской противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы сделать наше небо мирным и спокойным.

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