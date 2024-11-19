Россияне атаковали общежитие в Глухове: количество жертв возросло

Российская армия поздно вечером 18 ноября атаковала Глухов "Шахедами", попав в здание общежития. В результате этого в городе есть погибшие и пострадавшие.

Сейчас на месте попадания проводят аварийно-спасательные работы. Что известно о погибших и пострадавших в Глухове после российской атаки – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько людей погибло и пострадало в Глухове

Владимир Зеленский в 08:31 сообщил, что из-за российской атаки по Глухову погибли семь человек, среди которых ребенок.

Россия продолжает терроризировать наше приграничье. Мои соболезнования семьям и близким,

– написал президент.

В Сумской ОВА также сообщили, что известно и о 12 пострадавших, среди которых есть два ребенка.

По словам украинского главы государства, под завалами, вероятно, еще есть люди. Поэтому спасатели делают максимум, чтобы спасти каждого и помочь им.

Зеленский также отметил, что в результате вражеской атаки пострадало общежитие одного из учебных заведений Глухова.

К слову, в Сумской областной военные администрации сообщали, что враг обстрелял Глухов поздно вечером 18 ноября. Оккупанты также направили на мирных жителей города в общежитии 2 свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".