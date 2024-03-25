Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами": враг повредил энергоинфраструктуру

В ночь на 25 марта российские военные снова запустили дроны-камикадзе "Шахед". По имеющейся информации, оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру.

Подробнее о последствиях атаки "Шахедами" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что часть областного центра осталась без света вследствие удара дронами-камикадзе.

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Что известно о последствиях атаки Одесской области

Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения,

– отметил Олег Кипер.

Он добавил, что работают все экстренные службы.

Обратим внимание, что Олег Кипер предупреждал жителей Одессы и Одесского района об угрозе "Шахедов" в 23:38 24 марта. Он призвал не покидать укрытий до отбоя, ведь существовала угроза атаки дронами-камикадзе.

об угрозе "Шахедов" в 23:38 24 марта. Он призвал не покидать укрытий до отбоя, ведь существовала угроза атаки дронами-камикадзе. А уже в 23:40 Воздушные силы отмечали, что несколько групп ударных БпЛА в акватории Черного моря, и что вектор их движения – северо-западный, на Одессу.

Заметим, что воздушную тревогу также объявляли на Николаевщине. Вскоре глава ОВА Виталий Ким писал о первых сбитиях дронов-камикадзе.

В 23:52 местные СМИ начали писать о том, что в Одесской области работает ПВО. А вот в 23:57 поступило от них сообщение о том, что пропал свет в некоторых районах.

Отбой воздушной тревоги объявили в 00:46. Жителей призвали быть осторожными, когда они будут покидать укрытия.

До этого в Одессе возвращали графики отключений

В ДТЭК 24 марта в 19:00 сделали важное сообщение для жителей Одессы. Отметили, что в городе вынужденывозвращаться к графикам отключения света.

Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений,

– отметили в ДТЭК.

Также обратились к жителям Одессы. Их попросили разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Обратим внимание, что в течение последних нескольких дней российские военные активизировали свои удары. Их цель – энергетическая инфраструктура Украины. Только за прошедшую неделю враг использовал 140 "Шахедов", 190 крылатых ракет и 700 авиабомб для ударов по нашему государству.