Россияне атаковали Орехов и Степногорск на Запорожье: 7 жертв, столько же – раненных

Вечером 11 октября Запорожская область снова оказалась под ударом оккупантов. На этот раз неспокойно было в Орехове и Степногорске.

Первые детали вражеских обстрелов сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Он отметил, что назвавшие себя армией российские террористы обстреляли область из РСЗО и артиллерии.

Прилеты пришлись в город Орехов и населенный пункт Степногорска. В результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы,

– сказал Тимошенко.

По его словам, соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сказал, что во время выполнения работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли два работника районных электросетей – Дмитрий Стариченко и Роман Мельник. Еще двое – Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев с ранениями эвакуированы в госпиталь.

"Поэтому героизм бывает не только на поле боя. Иногда он состоит в том, чтобы добросовестно делать свое дело. Украина не забудет своих героев", – подчеркнул он.

Обстрел Запорожья 11 октября: главное

Россия снова атаковали Запорожье ориентировочно в 6 утра 11 октября. Враги ударили по детскому саду, автосалону и многоэтажкам. Соответствующую информацию сообщили правоохранители. По их данным, кое-где возникли пожары. Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что 11 октября от вражеского удара пострадали 8 многоквартирных домов.

Заметим, что в ночь на 11 октября российские оккупанты обстреляли населенные пункты Пологовского и Васильевского районов. Кроме того, из реактивной системы залпового огня и артиллерии били по Гуляйполе, Орехову, Железнодорожному, Омельнику, Малиновке, Успеновке, Полтавке, Дорожнянке, Новониколаевке, Новоданиловке, Новоандреевке, Темировке, Ольговском, Малогорье, Белогорье.

Зачем Путин устроил массированный ракетный обстрел Украины

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что массированный ракетный обстрел Украины Владимиру Путину был необходим для того, чтобы изменить общественное мнение в России и фактически выполнить требования своих пропагандистов. Однако на самом деле никаких целей диктатор не добился.

Арестович рассказал, что Путин искал повод для эскалации. Она ему нужна для того, чтобы справиться с общественным мнением у себя в стране, продемонстрировать уверенность и волю к победе. Также Путин расширил агрессию еще на 8 областей, 16 городов. Однако это очередная глупость в их исполнении. Они убили примерно 300 миллионов долларов в сутки, примерно 200 миллионов были сбиты.

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