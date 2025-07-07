Россияне за ними специально охотятся: как спасатели и коммунальщики обеспечивают жизнь в Херсоне

6 июля враг атаковал Херсон. Когда спасатели приехали тушить пожар, россияне снова целенаправленно их атаковали. Такое в городе происходит, к сожалению, очень часто.

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский журналист, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что оккупанты специально атакуют гражданские объекты и местных жителей. Делают они это не только с помощью беспилотников.

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Как спасатели и коммунальщики обеспечивают жизнь в Херсоне

По словам херсонского журналиста, коммунальщики, спасатели, полицейские и пожарные очень часто становятся российскими целями в Херсоне. Во время повторного обстрела 6 июля пожарные не пострадали, но россияне повредили технику. Враг совершил целенаправленную акцию.

Было привлечено 3 FPV-дрона и еще и разведывательный дрон за этим всем наблюдал. Четко видно, что это была их цель. Одним дроном подожгли автозаправку, вторым колонку, которая загорелась. Затем ударили по породной машине ГСЧС,

– сказал он.

Никитенко добавил, что оккупанты применяют такую тактику не только с дронами – когда прилетает КАБ, вскоре обычно начинается артиллерийский обстрел.

К слову, оккупанты атакуют дронами не только спасателей, но и гражданских херсонцев. 7 июля американская журналистка распространила видео, где украинские фермеры убегают от беспилотника.