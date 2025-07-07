Про це 24 Каналу розповів херсонський журналіст, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що окупанти спеціально атакують цивільні об'єкти та місцевих мешканців. Роблять вони це не лише за допомогою безпілотників.

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Як рятувальники та комунальники забезпечують життя в Херсоні

За словами херсонського журналіста, комунальники, рятувальники, поліцейські та пожежники дуже часто стають російськими цілями в Херсоні. Під час повторного обстрілу 6 липня пожежники не постраждали, але росіяни пошкодили техніку. Ворог здійснив цілеспрямовану акцію.

Було залучено 3 FPV-дрони та ще й розвідувальний дрон за цим всім спостерігав. Чітко видно, що це була їхня ціль. Одним дроном підпалили автозаправку, другим колонку, яка загорілась. Потім вдарили по породній машині ДСНС,

– сказав він.

Нікітенко додав, що окупанти застосовують таку тактику не лише з дронами – коли прилітає КАБ, невдовзі зазвичай починається артилерійський обстріл.

До слова, окупанти атакують дронами не лише рятувальників, а й цивільних херсонців. 7 липня американська журналістка поширила відео, де українські фермери тікають від безпілотника.