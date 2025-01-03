Оккупанты штурмовали на Харьковском и Купянском направлениях: разрушены некоторые позиции ВСУ

Оккупационные войска продолжают давить на Харьковском и Купянском направлениях. За прошедшие сутки, 2 января, были разрушены некоторые позиции ВСУ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Принимаются меры для стабилизации тактической ситуации.

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Какова ситуация в Харьковской области

Оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковском и Купянском направлениях. 2 января российские войска атаковали позиции ВСУ в районах Волчанска, Загрызово, Двуречной и Кругляковки.

В результате огневого воздействия некоторые позиции наших войск были разрушены,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что сейчас принимаются меры для стабилизации тактической ситуации и предотвращения ухудшения позиций украинских сил на этих направлениях.

Напомним, что в начале декабря 2024 года россияне пытались форсировать реку Оскол в Харьковской области с помощью различных плавательных средств, в том числе и резиновых лодок. Впрочем, оккупанты, которые пытаются рассредоточиться после переправы, вычисляются и успешно уничтожаются украинскими военными.