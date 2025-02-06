Россияне атаковали "Шахедами" и баллистикой: сколько целей обезвредили

В ночь на 6 февраля противник запустил 77 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы с разных направлений. Силы ПВО успешно отражали очередную атаку русских войск.

Силам ПВО удалось сбить 56 вражеских целей, 18 БпЛА были локально потеряны. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

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Сколько удалось уничтожить вражеских целей

Этой ночью россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области. Также противник запускал дроны-камиказе "Шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов с направления:

Орла;

Курска;

Брянска;

Миллерово;

Шаталово.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что нападение противника отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. 56 ударных БПЛА типа и беспилотники других типов удалось сбить в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

К сожалению, в результате вражеской атаки повреждены объекты в Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях.



Сколько вражеских целей сбило ПВО 6 февраля / Фото Воздушных Сил ВСУ