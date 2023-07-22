Россия ударила по поселку на Сумщине: женщине обломком отрубило ногу

Российские военные продолжают терроризировать Сумскую область. Враг атаковал центр населённого пункта. В результате один человек погиб, а еще несколько получили ранения.

Об атаке рассказали в Сумской ОВА. В ней отметили, что оккупанты в очередной раз обстреляли населенный пункт в области из артиллерии. Также известно о том, что враг сбросил с дрона взрывчатку.

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Россияне атаковали Сумщину: что известно

По данным ОВА, около 10:00 зафиксировали обстрел поселка Угроиды в Краснопольской общине. Тогда произошло 14 обстрелов. Вследствие этого погиб 56-летний мужчина, а еще 4 получили человека ранения различной степени тяжести. Всех раненых отправили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Известно, что тогда оккупанты разрушили дома мирных жителей, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинически уничтожает все на своем пути. Искренние соболезнования родным и близким. Молимся о выздоровлении раненых людей. Никогда не будет прощения российским террористам,

– отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Женщине обломком отрубило ногу

Позже журналисты прибыли на место атаки. Они сообщили в эфире телеканала "Мы – Украина", что одной из раненых обломком отрубило ногу. Что касается погибшего, то его жизнь оборвалась вблизи одного из дворов. К сожалению, спасти его не удалось, ведь обломок нанес ему травмы, несовместимые с жизнью.

Известно также, что оккупанты повредили 20 домов. По сути, речь идет о буквально каждом, расположенном на той улице.

Затем сбросили взрывчатку с дрона

К сожалению, после обеда российские захватчики снова ударили по Сумщине. В этом случае под атаку попал центр Середины-Буды. По имеющимся данным, враг сбросил с дрона взрывчатку.

Последствия атаки Середины-Буды в Сумской области / Фото Сумская прокуратура

В результате получили ранения двое мужчин, находившиеся вблизи пункта несокрушимости. Заметим, что один из них в этот день обеспечивал доступ жителей к укрытию, а второй – проезжал мимо здания на велосипеде.

Добавим, что в ночь на 20 июля враг атаковал Сумы тремя "Шахедами". Два из трех дронов-камикадзе удалось сбить силам ПВО. В то же время известно о попадании в здание внешкольного оздоровительного заведения. Известно, что ранения получила медицинская сестра, работающая в нем.