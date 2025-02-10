Россияне атаковали Украину ночью 83 беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось сбить
Российская армия в ночь на 10 февраля атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". По вражеским беспилотникам отработала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Какое количество "Шахедов" удалось сбить ПВО
Воздушные силы рассказали, что в ночь на 10 февраля 2025 года (с 21:00 9 февраля) противник атаковал Украину ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Шаталово;
- Брянск;
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 61 ударного БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях,
– говорится в сообщении.
Как отработала ПВО по "Шахедам" ночью 10 февраля / Инфографика Воздушных сил ВСУ
22 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны, без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области.