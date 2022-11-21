Самый мощный обстрел: на Запорожской АЭС зафиксировали нерадиоактивную утечку

Эксперты МАГАТЭ оценили ущерб от интенсивных российских обстрелов 19 – 20 ноября. Они отметили, что существуют серьезные повреждения.

Об этом 21 ноября сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси. Он сказал, что ключевое оборудование осталось невредимым и не было непосредственных проблем с ядерной безопасностью.

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Гендиректор отметил, что в минувшие выходные произошел один из самых масштабных обстрелов ЗАЭС.

Последствия обстрела

На территории Запорожской АЭС существуют значительные разрушения. Эксперты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата. Это привело к нерадиоактивной утечке.

Оккупанты несколько раз россияне ударили по главной дороге вдоль реакторов АЭС, а также по железной дороге, трубопроводу, по кровле специального вспомогательного здания. Кроме этого, МАГАТЭ зафиксировало незначительные видимые повреждения водопровода.

Это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку четко демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из самых больших в мире атомных электростанций, – заявил Гросси.

Из-за возобновления обстрелов он активизировал консультации по созданию охранной зоны на заводе. На станции уже начались ремонтные работы. Персонал ЗАЭС убирает объект.

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