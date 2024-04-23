Россияне атаковали Одессу: произошло возгорание в жилом секторе, есть пострадавшие

В мэрии Одессы и Силах обороны Юга рассказали о последствиях российского удара ночью 23 апреля. Пострадали не менее 7 человек, среди них – 2 детей.

В Одессе повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадали не менее 14 квартир. По состоянию на 4.26 экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

По уточненным данным, спасены 34 человека, из них – 3 детей. Пострадали 7 человек, из них 2 детей. На месте разорван оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим.

Предварительно – без погибших,

– написал в своем телеграмм-канале мэр города Геннадий Труханов.

Он также показал фото последствий атаки.



Пострадал жилищный сектор Одессы / Фото по телеграмме-каналу Труханова