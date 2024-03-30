Россиянам поставили сверхзадачу: Гуменюк сказала, почему враг мощно атакует Юг баллистикой

Россияне все чаще атакуют Украину баллистическими ракетами, в частности, Юг. Это связано с тем, что других "побед" они не могут одержать.

Об этом 24 Каналу отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она объяснила, что целей, которые россиянам поставили до так называемых "выборов", они не достигли.

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Атаки баллистикой

Россиянам крайне нужны хоть какие-то "победы". Особенно на фоне дополнительной мобилизации и "единения вокруг царя".

Именно поэтому они сейчас взялись за разрушение объектов энергетики, потому что это расшатывает ситуацию внутреннюю в стране. А если проанализировать те цели, которые они выбирали для баллистического вооружения, как правило, в южном регионе центра города, рекреационная зона, все то, что больно ударяет по населению и настраивает против своих Сил обороны,

– объяснила пресс-секретарь.

Баллистические ракеты очень сложно сбивать из-за их скорости и траектории полета, о чем неоднократно отмечалось. Не каждая система ПВО способна преодолеть такой вид вооружения.

"Поэтому мы каждый раз предупреждаем о баллистике, и переходить в укрытие надо очень оперативно, потому что нахождение географически южных регионов слишком близко к позиции, из которых в Крыму стартует такое вооружение", – отметила Гуменюк.

Методы борьбы

Лучший метод борьбы с российскими ракетами – уничтожение мест их запуска, отметила Наталья Гуменюк. В частности, говорится и об управляемых авиабомбах, которыми россияне обстреливают непосредственно Юг.

"Кстати, это сейчас просматривается и в направлении Херсонщины, фактически россияне свели к минимуму использование КАБов из-за угрозы потери самолетов. Здесь сложный ландшафт и сложная ситуация с расположением зоны пуска, когда самолеты туда заходят для бомбардировки правого берега. Они попадают в зону поражения наших систем ПВО, поэтому подвергаются непосредственной опасности", – объяснила она.

Для более эффективной работы нашим Силам обороны крайне необходимы западные истребители. Они помогут не допускать вражеские самолеты тактической авиации к рубежам пуска.

"Пример применения такого вооружения мы уже продемонстрировали на востоке в период мощного и обильного самолетопада, который подтвердил, что действительно, если правильно и мощно применять соответствующие средства поражения, которые способны противодействовать вражеской авиации, тогда и бомбардировок станет в разы меньше", – добавила Гуменюк.

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