Про це 24 Каналу зазначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона пояснила, що цілей, які росіянам поставили до так званих "виборів", вони не здобули.

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Атаки балістикою

Росіянам вкрай треба бодай якісь "перемоги". Особливо на фоні додаткової мобілізації і "єднання навколо царя".

Саме тому вони зараз взялися за руйнування об'єктів енергетики, бо це розхитує ситуацію внутрішню в країні. А якщо проаналізувати ті цілі, які вони обирали для балістичного озброєння, це як правило, в південному регіоні середмістя, рекреаційна зона, все те, що болюче вдаряє по населенню і налаштовує проти своїх Сил оборони,

– пояснила речниця.

Балістичні ракети дуже складно збивати через їхню швидкість та траєкторію польоту, про що неодноразово наголошувалося. Не кожна система ППО спроможна подолати такий вид озброєння.

"Тому ми щоразу попереджаємо про балістику і переходити в укриття треба дуже оперативно, бо знаходження географічно південних регіонів надто близьке до позиції, з яких в Криму стартує таке озброєння", – зауважила Гуменюк.

Методи боротьби

Найкращий метод боротьби із російськими ракетами – знищення місць їхнього запуску, наголосила Наталія Гуменюк. Зокрема, мовиться і про керовані авіабомби, якими росіяни обстрілюють безпосередньо південь.

"До речі, це зараз проглядається і в напрямку Херсонщини, фактично росіяни звели до мінімуму використання КАБів через загрозу втрати літаків. Тут складний ландшафт і складна ситуація з розташуванням зони пуску, коли літаки туди заходять для бомбардування правого берега. Вони потрапляють в зону ураження наших систем ППО, тому наражаються на безпосередню небезпеку", – пояснила вона.

Для більш ефективної роботи нашим Силам оборони вкрай необхідні західні винищувачі. Вони допоможуть не допускати ворожі літаки тактичної авіації до рубежів пуску.

"Приклад застосування такого озброєння ми вже продемонстрували на сході у період потужного і рясного літакопада, який підтвердив, що дійсно, якщо правильно і потужно застосовувати відповідні засоби ураження, які здатні протидіяти ворожій авіації, тоді і бомбардувань стане в рази менше", – додала Гуменюк.

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