Про це в розмові з 24 Каналом відзначив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Складною залишається ситуація і на тимчасово окупованих територіях. Там росіяни посилюють терор.

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Росіяни влаштували "бізнес"

Окупанти не припиняють катувати людей. Утім, зараз намагаються оформити це "юридично", відзначив Соболевський. Мовиться про те, що ворог виносить фейкові "вироки", наприклад, за "шпигунство" і "засуджує" українців до понад десятка років.

"Але й висока цифра випадків, коли людину забирають, родичам не повідомляють де вона, чому її забрали. Про правову допомогу я не кажу", – сказав він.

Іноді буває навпаки – росіяни викрадають людей, а потім так звані правоохоронці повідомляють родичам та вимагають гроші. Це такий "бізнес".

Вони відкрито кажуть скільки коштує, щоб людину не забирали і не заводили якусь кримінальну справу. На жаль, люди вимушені віддавати останні гроші, щоб викупити близьку людину,

– розповів Соболевський.

Після так званих "виборів" росіяни ще більше посилили тиск. Закінчується термін отримання так званого паспорту за спрощеною процедурою, а того, хто його не отримає, росіяни визнаватимуть "іноземцями".

"Тобто люди, які усе життя прожили на території Херсонщини, яка тимчасово окупована, окупантам це підстава для масової депортації", – додав посадовець.

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