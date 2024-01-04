Россияне атакуют дронами Юг Украины: куда сейчас летят "Шахеды"

4 января 2024, 22:44
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Вечером захватчики традиционно атакуют украинские города и села "Шахедами". Однако в некоторых регионах есть ракетная опасность. 24 Канал расскажет подробнее.

Вечером четверга 4 января Силы обороны Украины хорошо покошмарили оккупантов в Крыму и на территории России. В частности по Липецкой области ударили ракетами, а во временно оккупированном Крыму при содействии партизан поразили радиолокационные станции под Евпаторией.

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Где летят дроны и ракеты вечером 4 января

22:56, 04 января

В Воздушных силах пишут: "Несколько новых групп ударных БПЛА "Шахед" на Херсонщине, двигаются в северо-западном направлении"

22:48, 04 января

Воздушные силы предупреждают: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления".

22:41, 04 января

Воздушную тревогу также объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Черниговской областях.

22:21, 04 января

Воздушную тревогу объявили в Черкасской области. Не покидайте укрытий до отбоя.

22:15, 04 января

Воздушные силы: Еще группа ударных БПЛА двигается по тому же курсу, что предыдущие сейчас на Херсонщине!

21:58, 04 января

Воздушные силы пишут:

  • первая группа ударных БПЛА неподалеку от Первомайска, движется на север;
  • вторая группа движется по тому же курсу, сейчас на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей.
21:33, 04 января

Новая группа "Шахедов" движется из Херсонской области в Николаевскую.

21:18, 04 января

На 21:18 карта тревог выглядит так.

21:11, 04 января

Кропивницкий – угроза БПЛА.
 

21:09, 04 января

Отбой ракетной опасности.

21:07, 04 января

Угроза ударных БПЛА с юга. Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей.
 

21:06, 04 января

Повторные взрывы в Кривом Роге.
 

21:03, 04 января

Ракета Х-31П локационно не наблюдается, прекратила существование в пределах Криворожского района.

21:03, 04 января

Взрывы в Кривом Роге.

21:02, 04 января

Ракета продолжает движение на Кропивницкий.

21:01, 04 января

Ракета на Кривой Рог.

21:00, 04 января

Угроза БПЛА для Кривого Рога.

20:55, 04 января

БпЛА в Николаевскую область из Херсонской области.

20:47, 04 января

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

20:16, 04 января

Пуски С-300 по Харькову.

Автор: Ірина Чеботнікова