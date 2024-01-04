Россияне атакуют дронами Юг Украины: куда сейчас летят "Шахеды"

Вечером захватчики традиционно атакуют украинские города и села "Шахедами". Однако в некоторых регионах есть ракетная опасность. 24 Канал расскажет подробнее.

Вечером четверга 4 января Силы обороны Украины хорошо покошмарили оккупантов в Крыму и на территории России. В частности по Липецкой области ударили ракетами, а во временно оккупированном Крыму при содействии партизан поразили радиолокационные станции под Евпаторией.

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Где летят дроны и ракеты вечером 4 января