Россияне атакуют дронами Юг Украины: куда сейчас летят "Шахеды"
Вечером захватчики традиционно атакуют украинские города и села "Шахедами". Однако в некоторых регионах есть ракетная опасность. 24 Канал расскажет подробнее.
Вечером четверга 4 января Силы обороны Украины хорошо покошмарили оккупантов в Крыму и на территории России. В частности по Липецкой области ударили ракетами, а во временно оккупированном Крыму при содействии партизан поразили радиолокационные станции под Евпаторией.
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Где летят дроны и ракеты вечером 4 января
В Воздушных силах пишут: "Несколько новых групп ударных БПЛА "Шахед" на Херсонщине, двигаются в северо-западном направлении" Воздушные силы предупреждают: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления". Воздушную тревогу также объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Черниговской областях. Воздушную тревогу объявили в Черкасской области. Не покидайте укрытий до отбоя. Воздушные силы: Еще группа ударных БПЛА двигается по тому же курсу, что предыдущие сейчас на Херсонщине! Воздушные силы пишут: Новая группа "Шахедов" движется из Херсонской области в Николаевскую. Кропивницкий – угроза БПЛА. Отбой ракетной опасности. Угроза ударных БПЛА с юга. Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей. Повторные взрывы в Кривом Роге. Ракета Х-31П локационно не наблюдается, прекратила существование в пределах Криворожского района. Взрывы в Кривом Роге. Ракета продолжает движение на Кропивницкий. Ракета на Кривой Рог. Угроза БПЛА для Кривого Рога. БпЛА в Николаевскую область из Херсонской области. Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения. Пуски С-300 по Харькову.
В Воздушных силах пишут: "Несколько новых групп ударных БПЛА "Шахед" на Херсонщине, двигаются в северо-западном направлении"
Воздушные силы предупреждают: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления".
Воздушную тревогу также объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Черниговской областях.
Воздушную тревогу объявили в Черкасской области. Не покидайте укрытий до отбоя.
Воздушные силы: Еще группа ударных БПЛА двигается по тому же курсу, что предыдущие сейчас на Херсонщине!
Воздушные силы пишут:
Новая группа "Шахедов" движется из Херсонской области в Николаевскую.
Кропивницкий – угроза БПЛА.
Отбой ракетной опасности.
Угроза ударных БПЛА с юга. Несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей.
Повторные взрывы в Кривом Роге.
Ракета Х-31П локационно не наблюдается, прекратила существование в пределах Криворожского района.
Взрывы в Кривом Роге.
Ракета продолжает движение на Кропивницкий.
Ракета на Кривой Рог.
Угроза БПЛА для Кривого Рога.
БпЛА в Николаевскую область из Херсонской области.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Пуски С-300 по Харькову.