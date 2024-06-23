Начало наступления или попытка отвлечь внимание: в ISW объяснили усиление штурмов россиян в Донецкой области

Оккупанты усилили атаки и увеличили количество штурмов в Донецкой области. В то же время российские военные сбавили темп на севере Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны считают, что таким образом российские захватчики пытаются отвлечь внимание Сил обороны, чтобы активизировать наступление на других участок фронта. Вместе с тем, такие действия могут свидетельствовать и о подготовке к летнему наступлению.

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Почему враг активизировался в Донецкой области

В ISW отметили, что в ночь на 18 июня оккупанты начали активнее штурмовать в Донецкой области. В частности российские военные усилили атаки на направлении Торецк – Горловка. Высокую активность боевых действий оккупанты поддерживали на этом участке фронта до 22 июня включительно.

Аналитики отметили, что с начала года российские военные не прибегали к активным боевым действиям на этом участке фронта, поэтому усиленные штурмы привлекают внимание. Вместе с усилением атак в Донецкой области враг снизил темп боевых действий в Харьковской области. Именно поэтому в ISW считают, что активные штурмы на Торецком направлении – это попытка отвлечь внимание.

Российское командование давно считает, что наступательная операция в Харьковской области имела целью зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства вдоль северной границы, чтобы позволить войскам РФ возобновить наступательные операции на других, более важных участках театра боевых действий, в частности, в Донецкой области,

– отмечают аналитики в отчете.

Кроме того, в сети ранее сообщали, что россияне планируют провести летнее наступление, однако пока сложно сказать, являются ли действия в Донецкой области началом этой операции. Аналитики считают, что оккупанты начали атаковать на направлении Торецк – Горловка из-за того, что часть украинских военных перебросили на Харьковщину. Поэтому в ISW предполагают, что враг может воспользоваться этим.

"Украинские источники предупреждают, что Россия проведет летнее наступление, которое, вероятно, будет сосредоточено на Востоке Украины после проведения наступательных операций на севере с целью растянуть ограниченные ресурсы ВСУ. Недавняя активизация в Донецкой области может свидетельствовать о подготовке к такому летнему наступлению, если оно еще не началось", – добавили в ISW.