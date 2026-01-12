В Кривом Роге раздаются взрывы: россияне атакуют объекты инфраструктуры

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами. В Кривом Роге прогремели взрывы после атаки на инфраструктурные объекты.

Атака БпЛА продолжается. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

Что известно об атаке?

Кривой Рог попал под атаку "Шахедов". Попадание зафиксировали в объекты инфраструктуры. Подробностей о последствиях атаки и пострадавших нет.

Местные каналы сообщали о взрывах сразу в нескольких районах города. По словам местных жителей, беспилотники летели на низкой высоте.

Объявлена воздушная тревога, а дроны продолжают двигаться в направлении в направлении города.

Город уже несколько дней страдает от российских обстрелов. Россия осуществила массированную атаку на Кривой Рог в ночь на субботу, 10 января. Это привело к серии взрывов и перебоям с электроснабжением в городе.

Что известно о последней массированной российской атаке?