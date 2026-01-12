В Кривом Роге раздаются взрывы: россияне атакуют объекты инфраструктуры
- В Кривом Роге после атаки российскими дронами были зафиксированы взрывы в инфраструктурных объектах, но подробностей о последствиях нет.
- Местные жители сообщают о взрывах в разных районах города и отмечают, что беспилотники летели на низкой высоте, в городе объявлена воздушная тревога.
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами. В Кривом Роге прогремели взрывы после атаки на инфраструктурные объекты.
Атака БпЛА продолжается. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.
Смотрите также Россияне атаковали винзавод в Одесской области: вспыхнул пожар
Что известно об атаке?
Кривой Рог попал под атаку "Шахедов". Попадание зафиксировали в объекты инфраструктуры. Подробностей о последствиях атаки и пострадавших нет.
Местные каналы сообщали о взрывах сразу в нескольких районах города. По словам местных жителей, беспилотники летели на низкой высоте.
Объявлена воздушная тревога, а дроны продолжают двигаться в направлении в направлении города.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Город уже несколько дней страдает от российских обстрелов. Россия осуществила массированную атаку на Кривой Рог в ночь на субботу, 10 января. Это привело к серии взрывов и перебоям с электроснабжением в городе.
Что известно о последней массированной российской атаке?
В результате обстрела со стороны России поврежден ключевой объект энергетической инфраструктуры в Новгород-Северском районе Черниговской области, из-за чего несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Аварийные работы энергетики смогут начать после стабилизации ситуации с безопасностью.
Утром 12 января российские войска также нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. Несмотря на повреждения и сложные погодные условия, движение поездов не останавливали.
Кроме того, 12 января в Киеве произошел пожар. В результате попадания вражеского беспилотника загорелось нежилое здание в одном из районов города.