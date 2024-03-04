На Бахмутском направлении в районе села Ивановское идут жесткие бои, – ВСУ

Россияне не оставляют попыток захватить украинские земли. Так, оккупанты продолжают атаку на село Ивановское, что на юго-запад от Бахмута.

В пределах населенного пункта продолжаются жесткие бои. Об этом в эфире телемаратона рассказал руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, информирует 24 Канал.

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Жесткие бои за Ивановское

Илья Евлаш рассказал вечером 3 марта, что за село Ивановское на Бахмутском направлении идут тяжелые бои.

По его словам, бои сейчас идут уже в пределах населенного пункта.

Также враг пытается атаковать в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр на Бахмутском направлении. Известно, что в этом районе 3 марта россияне нанесли два авиаудара и еще 39 – ударными дронами. Состоялось 15 боевых столкновений. Противник потерял убитыми и ранеными 124 человека. Также уничтожено 92 единицы техники.

Евлаш отметил, что оккупанты поставили цель завладеть Часовым Яром. Поэтому Россия перебрасывает десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв.

Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортицы" отметил, что украинские защитники держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед. Он заявил, что вблизи Часового Яра возведено несколько рубежей обороны, есть минно-взрывные заграждения, а также десятки взводных позиций для расположения личного состава, чтобы вести огонь.

Что касается Лиманского направления, то оккупанты подтянули резервы к населенным пунктам Терное и Ямполовка. Они пытаются выйти на барьерный рубеж реки Черный жеребец и продолжить наступление к Лиману.

Вблизи Синьковки на Купянском направлении ситуация пока стабилизировалась. По словам Евлаша, там противник отказался от наступательных действий и занимается обустройством позиций и подготовкой штурмовых рот.

Ситуация на фронте по состоянию на 3 марта