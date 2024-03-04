На Бахмутском направлении в районе села Ивановское идут жесткие бои, – ВСУ
Россияне не оставляют попыток захватить украинские земли. Так, оккупанты продолжают атаку на село Ивановское, что на юго-запад от Бахмута.
В пределах населенного пункта продолжаются жесткие бои. Об этом в эфире телемаратона рассказал руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш, информирует 24 Канал.
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Жесткие бои за Ивановское
Илья Евлаш рассказал вечером 3 марта, что за село Ивановское на Бахмутском направлении идут тяжелые бои.
По его словам, бои сейчас идут уже в пределах населенного пункта.
Также враг пытается атаковать в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр на Бахмутском направлении. Известно, что в этом районе 3 марта россияне нанесли два авиаудара и еще 39 – ударными дронами. Состоялось 15 боевых столкновений. Противник потерял убитыми и ранеными 124 человека. Также уничтожено 92 единицы техники.
Евлаш отметил, что оккупанты поставили цель завладеть Часовым Яром. Поэтому Россия перебрасывает десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв.
Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортицы" отметил, что украинские защитники держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед. Он заявил, что вблизи Часового Яра возведено несколько рубежей обороны, есть минно-взрывные заграждения, а также десятки взводных позиций для расположения личного состава, чтобы вести огонь.
Что касается Лиманского направления, то оккупанты подтянули резервы к населенным пунктам Терное и Ямполовка. Они пытаются выйти на барьерный рубеж реки Черный жеребец и продолжить наступление к Лиману.
Вблизи Синьковки на Купянском направлении ситуация пока стабилизировалась. По словам Евлаша, там противник отказался от наступательных действий и занимается обустройством позиций и подготовкой штурмовых рот.
Ситуация на фронте по состоянию на 3 марта
- Вечером 3 марта в Генеральном штабе ВСУ обнародовали информацию о ситуации на фронте.
- Так, в течение суток произошло 68 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.
- В Генштабе сообщили, что, к сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.