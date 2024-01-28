В ряде областей – воздушная тревога: летят "Шахеды", враг бил баллистикой
28 января 2024, 19:46Читати новину українською
Вечером 28 января российские военные в очередной раз запустили дроны-камикадзе по Украине. Известно, что они залетели на территорию нашего государства по разным направлениям. Узнайте, в каких областях воздушная тревога.
В Воздушных силах призывают не покидать укрытий в этих регионах, в них раздается воздушная тревога. Также напоминаем о том, чтобы вы не снимали ПВО и не выкладывали соответствующие медиафайлы в сеть.
Читайте также Били по линии обороны, – Игнат рассказал о деталях ночной российской атаки
В каких областях – воздушная тревога20:34 Воздушные силы написали: "Группы БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсом на Виннитчину".20:33 В Киеве и некоторых областях начали подавать отбои угрозы атаки баллистики. В то же время все еще сохраняется угроза от "Шахедов" в Одесской области., Николаевщине, Кировоградщине.20:08 Мониторинговые каналы пишут, что предварительно враг атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Белгородской области. Ожидаем подтверждения от Воздушных сил ВСУ.20:05 В Полтаве снова раздались взрывы.20:05 На эту минуту воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины: Винницкой, Черкасский, Николаевской, Одесский, Херсонской, Запорожский, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской.20:01 В Полтаве и Кременчугском районе раздались взрывы.20:01 "Кременчуг– в укрытие! Ракета в вашем направлении!" – написали в Воздушных силах ВСУ.20:00 Воздушные силы написали: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"20:00 Воздушная тревога была объявлена также в Киеве, в Винницкой и Харьковской области.19:58 Воздушную тревогу объявили в Сумской области, Полтавщине и Донбассе.19:50 На эту минуту воздушную тревогу объявили в Николаевской., Кировоградской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.19:44 Воздушные силы предупреждают: "Ударные БПЛА типа "Шахед" из Херсона через Николаевщину (Новобугский район) курсом на Кировоградщину".19:07 В Воздушных силах сообщили, что БПЛА на Херсонщине (Великоалександровский район) летят в направлении Николаевской области, а их курс северо-западный.18:40 "Очередная группа БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину", – пишут в Воздушных силах ВСУ.18:28 В Воздушных силах ВСУ пишут, что существует угроза ударных БПЛА в Запорожье и Днепропетровщине. Говорят, что "Шахеды" летят в Покровском районе Днепропетровской области, а их курс – северный.
Россия атаковала в ночь на 28 января: что известно
- Утром Воздушные силы сообщили, что в ночь на 28 января враг запустил 8 "Шахедов" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
- Также оккупанты выпустили две ракеты "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области, а также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу с временно оккупированных территорий области.
- Под атаку попали гражданские объекты, а также объекты критической инфраструктуры в Полтавской области, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
- Мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ уничтожили 4 "Шахеда", которые враг направил по прифронтовой зоне.