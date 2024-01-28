В ряде областей – воздушная тревога: летят "Шахеды", враг бил баллистикой

Вечером 28 января российские военные в очередной раз запустили дроны-камикадзе по Украине. Известно, что они залетели на территорию нашего государства по разным направлениям. Узнайте, в каких областях воздушная тревога.

В Воздушных силах призывают не покидать укрытий в этих регионах, в них раздается воздушная тревога. Также напоминаем о том, чтобы вы не снимали ПВО и не выкладывали соответствующие медиафайлы в сеть.

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В каких областях – воздушная тревога

Россия атаковала в ночь на 28 января: что известно

Утром Воздушные силы сообщили, что в ночь на 28 января враг запустил 8 "Шахедов" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Также оккупанты выпустили две ракеты "Искандер-М" по Полтавской области из района Воронежской области, а также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу с временно оккупированных территорий области.

по Полтавской области из района Воронежской области, а также по Донбассу с временно оккупированных территорий области. Под атаку попали гражданские объекты, а также объекты критической инфраструктуры в Полтавской области, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ уничтожили 4 "Шахеда", которые враг направил по прифронтовой зоне.

Воздушные силы написали: "Группы БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсом на Виннитчину".В Киеве и некоторых областях начали подавать отбои угрозы атаки баллистики. В то же время все еще сохраняется угроза от "Шахедов" в Одесской области., Николаевщине, Кировоградщине.Мониторинговые каналы пишут, что предварительно враг атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Белгородской области. Ожидаем подтверждения от Воздушных сил ВСУ.В Полтаве снова раздались взрывы.На эту минуту воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины: Винницкой, Черкасский, Николаевской, Одесский, Херсонской, Запорожский, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской.В Полтаве и Кременчугском районе раздались взрывы."Кременчуг– в укрытие! Ракета в вашем направлении!" – написали в Воздушных силах ВСУ.Воздушные силы написали: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"Воздушная тревога была объявлена также в Киеве, в Винницкой и Харьковской области.Воздушную тревогу объявили в Сумской области, Полтавщине и Донбассе.На эту минуту воздушную тревогу объявили в Николаевской., Кировоградской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.Воздушные силы предупреждают: "Ударные БПЛА типа "Шахед" из Херсона через Николаевщину (Новобугский район) курсом на Кировоградщину".В Воздушных силах сообщили, что БПЛА на Херсонщине (Великоалександровский район) летят в направлении Николаевской области, а их курс северо-западный."Очередная группа БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину", – пишут в Воздушных силах ВСУ.В Воздушных силах ВСУ пишут, что существует угроза ударных БПЛА в Запорожье и Днепропетровщине. Говорят, что "Шахеды" летят в Покровском районе Днепропетровской области, а их курс – северный.