В Сумской области продолжают раздаваться взрывы. Утром 21 мая русские военные обстреляли Эсманскую общину из артиллерии.

Об этом в своем телеграмме рассказал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что утро в области в очередной раз началось не с кофе.

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Оккупанты били из артиллерии по Эсманской общине.

Около 08:00 русские военные открыли огонь по Сумщине. Они из артиллерии обстреливали Эсманскую общину в Шосткинском районе. К счастью, обошлось без жертв.

Вскоре в оперативном командовании "Север" сообщили об обстреле приграничья Сумщины. Известно о шести "приходах" в сторону населенного пункта Кучеровка. По нему избивали с территории страны-агрессорки. В ведомстве отмечают, что ни посреди личного состава, ни посреди техники утрат нет.

Дмитрий Живицкий добавил, что сравнительно спокоен был вечер. Раздавались только выстрелы на границе с Россией. Огонь открывали из автоматов. Слышали их на грани Шалыгинской общины, расположенной в том же Шосткинском районе.

Надеюсь, орки там перестреляли друг друга,

– подчеркнул он.

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину

Хотя русские войска и покинули территорию Сумской области, они с большим энтузиазмом обстреливают ее пограничные населенные пункты. В течение 17 мая оперативное командование "Север" зафиксировало 70 взрывов .

В тот же день сообщили о бое на севере Шосткинского района . Тогда стало известно, что российские захватчики попытались прорваться на территорию нашего государства.

Позже ситуацию прокомментировал глава ОВА Дмитрий Живицкий . Он отметил отсутствие российских военных в приграничных населенных пунктах Сумщины. Но добавил он также, что бойцы страны-агрессорки продолжают строить по области. Все для того чтобы провоцировать наших военных.

Несколько дней назад Дмитрий Живицкий подчеркнул, что российские захватчики буквально взбесились. Так он прокомментировал то, что кафиры в течение вечера 18 мая били по населенным пунктам , расположенным вблизи границы.

Неспокойно было и за прошедшие сутки. По состоянию на 16:00 20 мая российские военные 8 раз били из минометов по области. Таковы были данные от оперативного командования "Север".

Есть и хорошие новости. Нашим правоохранителям уже удалось установить экипаж одного из танков , которыми били по больнице в Тростянце. Выяснилось, что открыть огонь по медицинскому заведению приказал командир танка Петр Смирнов, а выполнял его поручение наводчик-оператор Айнур Мухаметжанов. Каждому из них грозит теперь до 12 лет лишения свободы.

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