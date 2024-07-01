Президент видит решение этой проблемы в ударах по аэродромам России, где стоят носители КАБов. Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, сказал 24 Каналу, что также можно поражать российские бомбардировщики в воздухе. Соответственно такого количества ракет к Patriot Украина не сможет получить.

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Это изменит ситуацию на фронте

Поэтому единственный выход, по мнению военного эксперта, снимать западным партнерам запрет на применение дальнобойных ракет, в частности, ATACMS, по территории России.

Россияне на расстоянии 100 километров от линии боестолкновения расположили аэродромы с носителями КАБов – Су-34, по которым украинские силы пытаются бить ударными БпЛА.

В частности удары по стратегической авиации наносились нашими дронами на расстоянии более 1000 километров. Однако у беспилотников есть небольшой потенциал их боевая часть – до 50 килограммов, а у ракет – сотни килограммов,

– заметил он.

Поэтому, по словам Романенко, нужно принципиально менять парадигму обеспечения Украины новым вооружением и техникой и их соответствующего количества. Только это приведет к существенному изменению ситуации на фронте в нашу пользу.

Нужны политические решения

Очень важно иметь возможность бить по системе разведки врага, которую он осуществляет с помощью беспилотных аппаратов ZALA, "Орлан-10". По результатам разведки россияне сразу наносят удары, в частности, "Искандерами" и авиацией по целям. Это нужно разрушить, чтобы была эффективная работа Patriot.

Однако противовоздушная или противоракетная оборона – это "щит". Им можно только что-то прикрыть, а решать вопрос деоккупации, контрнаступлений – невозможно,

– отметил Игорь Романенко.

Он добавил, что для нанесения болезненных ударов по противнику Украина должна иметь "меч" – дальнобойные системы поражения. Поэтому вопрос лишь в политических решениях, которые должны принять западные партнеры, чтобы предоставить их Украине.