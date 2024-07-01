Президент бачить розв'язання цієї проблеми в ударах по аеродромах Росії, де стоять носії КАБів. Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, сказав 24 Каналу, що також можна уражати російські бомбардувальники в повітрі. Відповідно такої кількості ракет до Patriot Україна не зможе отримати.

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Це змінить ситуацію на фронті

Тому єдиний вихід, на думку військового експерта, знімати західним партнерам заборону на застосування далекобійних ракет, зокрема, ATACMS, по території Росії.

Росіяни на відстані 100 кілометрів від лінії боєзіткнення розташували аеродроми з носіями КАБів – Су-34, по яких українські сили намагаються бити ударними БпЛА.

Зокрема удари по стратегічній авіації завдавалися нашими дронами на відстані понад 1000 кілометрів. Однак у безпілотників є невеликий потенціал, їхня бойова частина – до 50 кілограмів, а в ракетах – сотні кілограмів,

– зауважив він.

Тому, за словами Романенко, потрібно принципово змінювати парадигму забезпечення України новим озброєнням та технікою та їхньої відповідної кількості. Тільки це призведе до суттєвої зміни ситуації на фронті на нашу користь.

Потрібні політичні рішення

Дуже важливо мати можливості бити по системі розвідки ворога, яку він здійснює за допомогою безпілотних апаратів ZALA, "Орлан-10". За результатами розвідки росіяни одразу завдають ударів, зокрема, "Іскандерами" та авіацією по цілях. Це потрібно зруйнувати, щоб була ефективна робота Patriot.

Однак протиповітряна чи протиракетна оборона – це "щит". Ним можна лише щось прикрити, а розв'язувати питання деокупації, контрнаступів – не можливо,

– зазначив Ігор Романенко.

Він додав, що для завдання болючих ударів по противнику Україна повинна мати "меч" – далекобійні системи ураження. Тому питання лише у політичних рішеннях, які мають ухвалити західні партнери, щоб надати їх Україні.