Враг форсирует Оскол и накапливает силы на правом берегу, – ВСУ о ситуации на Харьковщине

В последнее время россияне активизировались на Харьковщине, в частности на Купянском направлении. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации на этом участке фронта.

По данным Deep State, враг прибегает к штурмовым действиям в районе Купянска. Недавно противник создал новый плацдарм на правом берегу реки Оскол, продвинувшись в районе села Тополя, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ОСУВ "Хортица" Алексея Трегубова в эфире телемарафона.

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Насколько успешны россияне в форсировании Оскола

По словам Трегубова, захватчики упорно пытаются форсировать Оскол и на правом берегу создать плацдарм. Они на протяжении месяцев постоянно лезут в районе Двуречной и районе Тернов.

С одной стороны, попытки врага можно назвать успешными, ведь им удается попасть на правобережье и закрепляться там. Обычно форсирование оккупантами выглядит так: берется малое плавсредство, на нем 2 – 8 человек переправляются на правый берег и начинают прятаться по местным лесам. Когда в местном лесу накапливается определенное количество россиян, они начинают проводить оттуда штурмовые действия в направлении соседнего населенного пункта.

Тем временем украинские силы уничтожают плавсредства россиян дронами. Когда оккупанты выгружаются, на них сбрасывают взрывчатки. Если враг уже накопился в каком-то количестве, тогда украинские силы пытаются его выбить.

Оккупанты пытаются скрыто наращивать силы, а потом уже осуществлять какие-то активные действия.

Трегубов подчеркнул, что противник всегда есть на правом берегу Оскола. Силы обороны уничтожают его, а он снова переправляется.

Действиям ВСУ способствует то, что Оскол не промерз. Оккупанты могут преодолевать его только на лодках.

Напомним, что, по данным Forbes, российские войска готовятся к прямому наступлению на Купянск, наращивая силы в этом районе. Оккупанты уже захватили село Новомлинск и могут попытаться расширить плацдарм для строительства переправы через реку Оскол.