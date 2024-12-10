Самый горячий участок фронта: что происходит возле Курахово и Покровска

Участок возле Покровска и Курахово остается самым горячим на фронте. На нем происходят от 40 до 60% всех боевых столкновений. Россияне стремятся добраться до автодорог, которые являются важными в поставках военного вооружения.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала рассказал, что логистика на этом участке несколько затруднена, и может еще больше усложниться. Также оккупанты активно атакуют Великую Новоселку, которая довольно близко расположена к Днепропетровской области.

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О ситуации на Кураховском и Покровском направлениях

Россияне зашли в Курахово. Предположительно, половина города под их контролем. Они взорвали дамбу на водохранилище. С севера пытаются обойти населенный пункт. Уже очень близко подошли к единственной дороге, по которой идет поставка военного вооружения, что серьезно угрожает украинским защитникам на этом участке фронта.

Нынешняя ситуация на поле боя сложилась прежде всего из-за огромного преимущества личного состава врага. Они имеют гораздо больше людей и готовы бросать их в больших количествах в бездумные атаки. Поэтому Генштаб отчитывается о 1500 – 2000 потерь почти каждый день,

– подчеркнул Нарожный.

Чтобы переломить такое развитие событий, Украине необходимо изменить подход к мобилизации. Враг, зная проблему с нехваткой личного состава, растягивает фронт. Атаки бывают и на Херсонщине, и на Запорожье, и в Донецкой области. Кроме того, россияне имеют преимущество в авиации, сбрасывают огромное количество КАБов на позиции Сил обороны и украинские гражданские города.

Бои возле Курахово и Покровска: смотрите на карте

Российская тактика понятна: противник хочет обойти Покровск, который является важным из-за автодороги на Краматорск, по нему проходит 70% всех поставок; есть еще трасса в Славянск, пролегает вдоль Купянского отрезка, она также под угрозой, по ней могут прилетать вражеские удары.

Логистика на Славянско-Краматорской агломерации довольно затруднена и может еще больше осложниться,

– отметил военный эксперт.

Также враг атакует Великую Новоселку, которая является большим укрепрайоном. Враг пытается ее обойти с флангов. Нельзя сказать, что поселок является ключом к Днепропетровской области, но он действительно расположен уже почти на границе с регионом. Здесь идут серьезные бои, сейчас украинские военные сдерживают все атаки оккупантов.

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