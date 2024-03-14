На заправках уже выстроились очереди: жители Грайворона активно бегут из города
Российские добровольцы обратились к жителям приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Чтобы они эвакуировались. И жители Грайворона уже вежливо бегут из города.
Видео, которое показывает нам очередь на заправке, – ярко это подтверждает. Как отмечают в росСМИ, жители Грайворона, что в Белгородской области, покидают город.
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Очереди на заправках растут
СМИ пишут о том, что на автозаправочных станциях накапливаются автомобили. Кроме того, в районе можно услышать стрельбу. Поэтому жители Грайворона не медлят, заправляются и выезжают из города прочь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем вечернем обращении заявил, что желающие покинуть Грайворонский округ могут обратиться к местным властям и в приемную губернатора.
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Как отреагировали в РДК
В Российском добровольческом корпусе также выложили соответствующий ролик. А еще отметили, что хорошо, что "наши сознательные земляки прислушались к нашим призывам покинуть район проведения военной операции против кремлевского режима". И что они вместе с семьями выезжают из сектора. В РДК призвали последовать примеру тех, кто выезжает из Грайворона.
Что этому предшествовало?
А предшествовало этому сообщение легиона "Свобода России". В нем обратились к жителям Курской и Белгородской области в связи с проведением ограниченной военной операции. Призвали жителей срочно эвакуироваться из таких населенных пунктов:
- Глушково;
- Тёткино;
- Суджа;
- Красная Яруга;
- Грайворон;
- Борисовка;
- Шебекино;
- Валуйки;
- Шелаево;
- Уразово.
Призывали людей сохранить свои жизни и жизни своих детей.
Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местному населению,
– отметили в легионе.
Поэтому они объявили об открытии гуманитарного коридора с 21:00 14 марта по 07:00 15 марта. Говорят, что когда время иссякнет, добровольцы начнут "массированную атаку по путинским военным" в этих населенных пунктах.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что объявление гуманитарного коридора подчеркивает гуманный подход и соблюдение международного гуманитарного права добровольцами. Ведь они стремятся выбить путинские войска, но последние умышленно располагают свои военные цели именно среди гражданских объектов.