Укр Рус
24 Канал Новости мира Тікали від обстрілів у Дубаї: літак з росіянами не зміг сісти в Краснодарі через атаку БпЛА
5 марта, 14:32
3

Убегали от обстрелов в Дубае: самолет с россиянами не смог сесть в Краснодаре из-за атаки БпЛА

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Самолет с россиянами, которые бежали из Дубая, не смог приземлиться в Краснодаре из-за угрозы атак беспилотников и был перенаправлен в Нальчик.
  • Рейс вылетел в 09:33 по московскому времени, совершил промежуточную посадку в Анталии для дозаправки, на борту самолета находились 148 пассажиров.

Самолет с россиянами, которые покинули ОАЭ из-за обстрелов в Дубае, не смог приземлиться в российском Краснодаре из-за атаки беспилотников. Этот рейс более часа кружил над Черным морем, после чего сел в Нальчике.

Об этом сообщают NEXTA Live и российские СМИ. В сети также появились кадры соответствующего инцидента.

Смотрите также ОАЭ купили у России ЗРК "Панцирь", а те перехватывают меньше "Шахедов", чем Patriot – баллистику

Почему самолет не мог приземлиться?

Пропагадистское издание "ТАСС", ссылаясь на пресс-службу аэропорта Кранодара сообщило, что рейс, следовавший из Дубая, был перенаправлен в Нальчик из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов.

Аэропорт Краснодара закрыт из-за угрозы беспилотных аппаратов. Рейс направился в Нальчик, 
– сообщили росСМИ.

Рейс вылетел ориентировочно в 09:33 по московскому времени, совершил промежуточную посадку в турецкой Анталии для дозаправки. Авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила, что на борту самолета находились 148 пассажиров, которые являются туристами.

Справочно. Нальчик расположен на юге России, город относится к Северо-Кавказскому федеральному округу. Прямое расстояние оттуда до Краснодара составляет ориентировочно 400 километров.

К слову, ночью 5 марта под ударом украинских дронов оказался Краснодарский край. Всю ночь от взрывов содрогалось Сочи. Наиболее неспокойно было, в частности, в районе Адлера, Сириуса и в Лазаревском районе города.

Какова ситуация в ОАЭ?

  • Напомним, 28 февраля в ОАЭ прогремели взрывы в Дубае и Абу-Даби, незадолго после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Минобороны страны осудило атаку, заявив о праве на ответ.

  • В результате одного из обстрелов Ирана из-за падения обломков в Дубае пострадали порт и знаменитый отель-башня "Бурдж-аль-Араб", известный как "Парус". Под ударом, в частности, был Международный аэропорт Дубая.

  • По данным Axios, ОАЭ рассматривают возможность военных действий в ответ на ракетные и дроновые атаки Ирана. Страна, которая формально не является стороной войны, потерпела около 800 обстрелов с начала эскалации в регионе.