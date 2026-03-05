Про це повідомляють NEXTA Live та російські ЗМІ. У мережі також з'явилися кадри відповідного інциденту.
Чому літак не міг приземлитися?
Пропагадистське видання "ТАСС", посилаючись на пресслужбу аеропорту Кранодару повідомило, що рейс, який прямував з Дубаю, був перенаправлений до Нальчика через загрозу удару безпілотних літальних апаратів.
Аеропорт Краснодара закрито через загрозу безпілотних апаратів. Рейс попрямував до Нальчика,
– повідомили росЗМІ.
Рейс вилетів орієнтовно о 09:33 за московським часом, здійснив проміжну посадку в турецькій Анталії для дозаправки. Авіакомпанія "Аерофлот" підтвердила, що на борту літака перебували 148 пасажирів, які є туристами.
Довідково. Нальчик розташований на півдні Росії, місто належить до Північно-Кавказького федерального округу. Пряма відстань звідти до Краснодару становить орієнтовно 400 кілометрів.
До слова, уночі 5 березня під ударом українських дронів опинився Краснодарський край. Усю ніч від вибухів здригалося Сочі. Найбільш неспокійно було, зокрема, у районі Адлера, Сіріуса та у Лазарівському районі міста.
Яка ситуація в ОАЕ?
Нагадаємо, 28 лютого в ОАЕ пролунали вибухи в Дубаї та Абу-Дабі, незадовго після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Міноборони країни засудило атаку, заявивши про право на відповідь.
Внаслідок одного з обстрілів Ірану через падіння уламків у Дубаї постраждали порт і знаменитий готель-вежа "Бурдж-аль-Араб", відомий як "Парус". Під ударом, зокрема, був Міжнародний аеропорт Дубая.
За даними Axios, ОАЕ розглядають можливість військових дій у відповідь на ракетні і дронові атаки Ірану. Країна, яка формально не є стороною війни, зазнала близько 800 обстрілів від початку ескалації у регіоні.