Про це повідомляють NEXTA Live та російські ЗМІ. У мережі також з'явилися кадри відповідного інциденту.

Чому літак не міг приземлитися?

Пропагадистське видання "ТАСС", посилаючись на пресслужбу аеропорту Кранодару повідомило, що рейс, який прямував з Дубаю, був перенаправлений до Нальчика через загрозу удару безпілотних літальних апаратів.

Аеропорт Краснодара закрито через загрозу безпілотних апаратів. Рейс попрямував до Нальчика,

– повідомили росЗМІ.

Рейс вилетів орієнтовно о 09:33 за московським часом, здійснив проміжну посадку в турецькій Анталії для дозаправки. Авіакомпанія "Аерофлот" підтвердила, що на борту літака перебували 148 пасажирів, які є туристами.

Довідково. Нальчик розташований на півдні Росії, місто належить до Північно-Кавказького федерального округу. Пряма відстань звідти до Краснодару становить орієнтовно 400 кілометрів.

До слова, уночі 5 березня під ударом українських дронів опинився Краснодарський край. Усю ніч від вибухів здригалося Сочі. Найбільш неспокійно було, зокрема, у районі Адлера, Сіріуса та у Лазарівському районі міста.

Яка ситуація в ОАЕ?