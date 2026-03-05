Об этом сообщают NEXTA Live и российские СМИ. В сети также появились кадры соответствующего инцидента.
Почему самолет не мог приземлиться?
Пропагадистское издание "ТАСС", ссылаясь на пресс-службу аэропорта Кранодара сообщило, что рейс, следовавший из Дубая, был перенаправлен в Нальчик из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов.
Аэропорт Краснодара закрыт из-за угрозы беспилотных аппаратов. Рейс направился в Нальчик,
– сообщили росСМИ.
Рейс вылетел ориентировочно в 09:33 по московскому времени, совершил промежуточную посадку в турецкой Анталии для дозаправки. Авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила, что на борту самолета находились 148 пассажиров, которые являются туристами.
Справочно. Нальчик расположен на юге России, город относится к Северо-Кавказскому федеральному округу. Прямое расстояние оттуда до Краснодара составляет ориентировочно 400 километров.
К слову, ночью 5 марта под ударом украинских дронов оказался Краснодарский край. Всю ночь от взрывов содрогалось Сочи. Наиболее неспокойно было, в частности, в районе Адлера, Сириуса и в Лазаревском районе города.
Какова ситуация в ОАЭ?
Напомним, 28 февраля в ОАЭ прогремели взрывы в Дубае и Абу-Даби, незадолго после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Минобороны страны осудило атаку, заявив о праве на ответ.
В результате одного из обстрелов Ирана из-за падения обломков в Дубае пострадали порт и знаменитый отель-башня "Бурдж-аль-Араб", известный как "Парус". Под ударом, в частности, был Международный аэропорт Дубая.
По данным Axios, ОАЭ рассматривают возможность военных действий в ответ на ракетные и дроновые атаки Ирана. Страна, которая формально не является стороной войны, потерпела около 800 обстрелов с начала эскалации в регионе.