Об этом сообщают NEXTA Live и российские СМИ. В сети также появились кадры соответствующего инцидента.

Почему самолет не мог приземлиться?

Пропагадистское издание "ТАСС", ссылаясь на пресс-службу аэропорта Кранодара сообщило, что рейс, следовавший из Дубая, был перенаправлен в Нальчик из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов.

Аэропорт Краснодара закрыт из-за угрозы беспилотных аппаратов. Рейс направился в Нальчик,

– сообщили росСМИ.

Рейс вылетел ориентировочно в 09:33 по московскому времени, совершил промежуточную посадку в турецкой Анталии для дозаправки. Авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила, что на борту самолета находились 148 пассажиров, которые являются туристами.

Справочно. Нальчик расположен на юге России, город относится к Северо-Кавказскому федеральному округу. Прямое расстояние оттуда до Краснодара составляет ориентировочно 400 километров.

К слову, ночью 5 марта под ударом украинских дронов оказался Краснодарский край. Всю ночь от взрывов содрогалось Сочи. Наиболее неспокойно было, в частности, в районе Адлера, Сириуса и в Лазаревском районе города.

Какова ситуация в ОАЭ?