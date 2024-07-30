Россияне бегут из Крыма, взрывы в российском Курске: военный обзор от Свитана

После ряда успешных ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, враг решил перебросить некоторые силы и средства вглубь полуострова. Россияне готовятся к завоеванию Украиной преимущества в воздухе.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что Крым это географический оперативный котел и его невозможно удерживать от армии, которая наступает со стороны материка. Также он прокомментировал взрывы в российском Курске.

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Россияне бегут из Крыма

Так, удержать Крым военными механизмами – нет возможности. По словам Свитана, это дело времени, когда любые оборонительные редуты будут разбиты и вражеская армия – уничтожена.

Единственный глобальный выход для россиян – это покинуть Крым, как это уже сделал черноморский флот. Именно выход черноморского флота из Крыма – предвестник тех действий, что будут происходить с российской армией и российскими гражданами, которые сейчас находятся в Крыму,

– отметил полковник запаса.

Он добавил, что сначала из Крыма будет выходить вражеская авиация, затем противовоздушная оборона, наземные войска и гражданские оккупанты. Сейчас мы наблюдаем вторую волну ухода, а именно уход ПВО.

"Это не усиление Керченского направления, они просто пытаются уйти из-под удара. Практически освобождают территорию, понимая, что все локаторы на западном побережье – будут уничтожены", – сказал Свитан.

Это в свою очередь открывает военные объекты врага, по которым дальше могут работать украинские защитники. Эти волны, по мнению военного эксперта, будут продолжаться в таком режиме несколько месяцев, возможно, год.

На авиабазе под Курском было шумно

В ночь на 30 июля россияне жаловались на взрывы в Курске. Роман Свитан заметил, что вероятно, громко было на аэродроме под Курском, который враг использовал как тактический. Там были расположены системы ПВО противника, зенитно-ракетные комплексы.

"Вероятно, после мероприятий по разведке было принято решение нанести ракетный удар, потому что аэродром лучше накрывать именно ракетами. У нас есть свои ракеты – те же самые "Нептуны" с дальностью до 300 километров. Также это дальность "Ольхи", – сообщил полковник запаса.