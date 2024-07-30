Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Крим це географічний оперативний котел і його неможливо утримувати від армії, яка наступає з боку материка. Також він прокоментував вибухи у російському Курську.

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Росіяни тікають з Криму

Так, утримати Крим військовими механізмами – немає можливості. За словами Світана, це справа часу, коли будь-які оборонні редути будуть розбиті й ворожа армія – знищена.

Єдиний глобальний вихід для росіян – це покинути Крим, як це вже зробив чорноморський флот. Саме вихід чорноморського флоту з Криму – провісник тих дій, що відбуватимуться з російською армією та російськими громадянами, які зараз перебувають у Криму,

– зазначив полковник запасу.

Він додав, що спочатку з Криму виходитиме ворожа авіація, потім протиповітряна оборона, наземні війська та цивільні окупанти. Зараз ми спостерігаємо другу хвилю відходу, а саме відхід ППО.

"Це не посилення Керченського напрямку, вони просто намагаються піти з-під удару. Практично звільняють територію, розуміючи, що всі локатори на західному узбережжі – будуть знищені", – сказав Світан.

Це своєю чергою відкриває військові об'єкти ворога, по яких далі можуть працювати українські захисники. Ці хвилі, на думку військового експерта, триватимуть в такому режимі кілька місяців, можливо, рік.

На авіабазі під Курськом було гучно

У ніч на 30 липня росіяни жалілися на вибухи у Курську. Роман Світан зауважив, що імовірно, гучно було на аеродромі під Курськом, який ворог використовував як тактичний. Там були розташовані системи ППО противника, зенітно-ракетні комплекси.

"Імовірно, після заходів з розвідки було ухвалене рішення завдати ракетного удару, бо аеродром краще накривати саме ракетами. У нас є свої ракети – ті ж самі "Нептуни" з дальністю до 300 кілометрів. Також це дальність "Вільхи", – повідомив полковник запасу.