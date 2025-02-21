Зокрема, заяви Трампа щодо Зеленського почалися після Мюнхенської конференції. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Усе може змінитися

Як зазначив Ігор Рейтерович, у західних ЗМІ була стаття про те, що команда Трампа спостерігала за тим, як йдуть заяви з боку України. Зокрема, заяви президента США про "диктатора Зеленського" і так далі прозвучали після Мюнхенської конференції.

Я не виключаю, що з неї повернувся той же віцепрезидент, який за гольфом чи ще чимось розказав Трампу, що про нього говорили "якось не так". Кажуть, що американського лідера дуже збурила фраза президента України про те, що він ніби дезінформований, що у нього викривлена інформація щодо російсько-української війни. Він на це дуже сильно образився,

– припустив він.

За словами політолога, виникає багато питань до Трампа. Зокрема, щодо його заяв про американську допомогу Україні. Крім того, президент США не отримав швидкого результату щодо завершення війни, тому вирішив тиснути на нашу державу. Однак ситуація може змінитися у кардинально протилежний бік. Можливо, незабаром Україну чекатимуть приємні новини.

"Цей фактор суб'єктивності, емоційності може розвернутися у зовсім інший бік, може бути використаний і на нашу користь. Думаю, можливо, наступного тижня нас будуть чекати більш приємні новини. Особливо, якщо місія Еммануеля Макрона та Кіра Стармера вдасться, і вони нормально поспілкуються з Трампом", – додав Рейтерович.