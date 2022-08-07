россияне используют беларусь, чтобы прятать раненых и разбитую технику, – экс-сотрудник СБУ
россияне продолжают стягивать свои войска, технику, средства ПВО в беларусь. Угроза наступления с севера есть, но пока оккупанты используют эту территорию как базу для восстановления сил.
Такое мнение 24-му каналу озвучил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что в беларуси российские войска могут отдохнуть и отремонтировать свою технику, чтобы потом снова вернуться в Украину.
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беларусь используют как базу
Ступак подчеркнул, что не отвергая повторного наступления на Украину со стороны белорусов, пока видит беларусь больше как место, где россияне могут восстановиться и отремонтировать технику. оккупанты используют беларусь просто как военную базу, где они могут спрятать раненых и разбитую технику.
То есть там, в беларуси, российские военные отдыхают, там им ремонтируют их технику, и потом их всех снова опрокидывают обратно в Украину.
"О наступлении, честно, я его сейчас не вижу из Беларуси", – добавил эксперт УИМ.
россиянам важно, чтобы их раненых и убитых не видели в россии
русские войска не желают терять свое лицо перед своими же соотечественниками, а потому не хотят, чтобы простой русский народ знал реальные потери армии россии на войне в Украине. Ступак отметил, что российским войскам важно, чтобы сами жители россии не видели раненых военных и разбитую технику.
Это будет очень "не комильфо", если они завезут в ростов ту разбитую технику. Все будут видеть, ого-го, это вторая армия мира, а там так намотали на ротор украинские войска. То есть они этого видеть не хотят,
– подчеркнул экс-председатель СБУ.
По словам Ступака, оккупанты выбирают, что именно они будут отправлять к себе в россию, а что в беларусь.
Ступак рассказал, как россияне используют беларусь: смотрите видео
Угроза нового наступления на Украину со стороны беларуси: что известно
- россияне подтягивают дополнительное вооружение на территорию беларуси. Генштаб ВСУ сообщает о развертывании дополнительных сил и средств ПВО на Полесском и Волынском направлениях.
- По данным наших военных подразделения вооруженных сил беларуси выполняют задачи, усиливая охрану участка белорусско-украинской границы. Речь идет о границе в Гомельской и Брестской областях.
- Генштаб предупредил, что угрозы ракетных ударов с беларуси никуда не исчезли. У врага там большой плацдарм для обстрела мирных украинских городов.