Смеется весь город: оккупанты оконфузились нелепой "реставрацией" Мариупольского драмтеатра

Россияне в марте 2022 года нанесли авиаудар по зданию драматического театра в оккупированном Мариуполе. Сейчас в театре идут восстановительные работы. Однако не очень удачные.

Оккупанты в частности пытаются заменить несколько скульптур на фасаде здания театра. Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, с какими "трудностями" в этом процессе сталкиваются россияне.

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Дешевая российская подделка

Андрющенко объяснил, что во время ремонтных работ в театре разрушенные скульптуры с фасада убрали и вместо них напечатали новые на 3D-принтере. Однако новые скульптуры выглядят совсем не так, как оригинальные.

Оригинальные скульптуры тоже нельзя назвать культурной ценностью. В свое время их разрабатывали в институте в Киеве. А в Мариуполе над ними смеялись, мол, из девяти скульптур, двое работают – семеро танцуют. Потому что среди них был сталевар и работница, а остальные – типа музы, украшены в украинском стиле,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

Россияне после того, как разрушили театр, сказали, что во время ремонта восстановят скульптуры. В Ростове, по его словам, они напечатали новые, привезли их в Мариуполь, начали ставить и выяснилось, что новые скульптуры в полтора раза больше оригинальных. Поэтому вставить их на нужные места просто невозможно.

Теперь весь город смеется – и даже пророссийские бывшие украинцы, оставшиеся в оккупации, – над этой дешевой российской подделкой,

– отметил он.

Россиянам удалось поставить три скульптуры, однако, по словам Андрющенко, продержатся они не долго. К тому же они контрастируют по размеру со старыми оригинальными изделиями, оставшимися на фасаде.

Однако это не единственная культурно-историческая провокация и пример контрпропаганды на оккупированных территориях.

Оккупационные власти на въезде в Донецкую область снесли украинские стелы и поставили новые с картой области. Но на этой карте Донецкой области обозначено административное деление, утвержденное Верховной Радой Украины в 2020 году. Потому что так называемая "ДНР" имеет совсем другое разделение на районы,

– отметил Андрющенко.

Сейчас размещены две такие стелы – одна на границе Запорожской и Донецкой областей, а другая – со стороны въезда в Донецкую область из Новоазовска.

Можно предположить, что сделала это украинская замечательная служба, осуществив диверсию. Ей удалось отвлечь внимание оккупантов и подменить им проекты. А они, не проверив, запустили эти проекты с украинскими картами в работу. Это прекрасная культурная диверсия,

– отметил Петр Андрющенко.

Теперь эту ситуацию невозможно исправить, как заметил он, ведь нужно сносить эти стелы, делать новые и устанавливать снова, а все это будет стоить больших денег.

Напомним, что оккупанты развернули масштабное ипотечное строительство в Мариуполе. При этом они планируют демонтировать уже возведенную застройку. До конца 2025 года россияне хотят снести около 10 тысяч частных домов, в частности, в исторической части Мариуполя – на территории между улицами Куинджи и Торговой.