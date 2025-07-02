Окупанти зокрема намагаються замінити кілька скульптур на фасаді будівлі театру. Керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, з якими "труднощами" у цьому процесі стикаються росіяни.

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Дешева російська підробка

Андрющенко пояснив, що під час ремонтних робіт в театрі зруйновані скульптури з фасаду прибрали і замість них надрукували нові на 3D-принтері. Проте нові скульптури виглядають геть не так, як оригінальні.

Оригінальні скульптури не можна назвати культурною цінністю. Свого часу їх розробляли в інституті в Києві. А в Маріуполі над ними глузували, мовляв, з дев'яти скульптур двоє працюють – семеро танцюють. Тому що серед них був сталевар та робітниця, а решта – типу музи, оздоблені в українському стилі,

– наголосив керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя.

Росіяни після того, як зруйнували театр, сказали, що під час ремонту відновлять скульптури. В Ростові, за його словами, вони надрукували нові, привезли їх в Маріуполь, почали ставити і з'ясувалось, що нові скульптури в півтора раза більші за оригінальні. Тому вставити їх на потрібні місця просто неможливо.

Тепер все місто глузує – і навіть проросійські колишні українці, що залишились в окупації, – з цієї дешевої російської підробки,

– зауважив він.

Росіянам вдалося поставити три скульптури, однак, за словами Андрющенка, протримаються вони не довго. До того ж вони контрастують за розміром зі старими оригінальними виробами, що залишились на фасаді.

Проте це не єдина культурно-історична провокація та приклад контрпропаганди на окупованих територіях.

Окупаційна влада на в'їзді в Донецьку область знесла українські стели і поставили нові з мапою області. Однак на цій мапі Донецької області позначено адміністративний поділ, затверджений Верховною Радою України у 2020 році. Тому що так звана "ДНР" має зовсім інший поділ на райони.

Зараз розміщено дві такі стели – одна кордоні Запорізької та Донецької областей, а інша – з боку в'їзду на Донеччину з Новоазовська.

Можна припустити, що зробила це українська чудова служба, здійснивши диверсію. Їй вдалося відволікти увагу окупантів та підмінити їм проєкти. А вони, не перевіривши, запустили ці проєкти з українськими мапами в роботу.

Це прекрасна культурна диверсія,

– наголосив Петро Андрющенко.

Тепер цю ситуацію неможливо виправити, як зауважив він, адже потрібно зносити ці стели, робити нові і встановлювати знову, а все це коштуватиме великих грошей.

Нагадаємо, що окупанти розгорнули масштабне іпотечне будівництво в Маріуполі. При цьому вони планують демонтувати вже зведену забудову. До кінця 2025 року росіяни хочуть знести близько 10 тисяч приватних будинків, зокрема, в історичній частині Маріуполя – територію між вулицями Куїнджі та Торговою.