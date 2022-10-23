Оккупанты планируют оставить Херсон без связи, чтобы не дать подполью сотрудничать с ВСУ

ВСУ продолжают свое контрнаступление в Херсонской области. Местное подполье передает украинским защитникам данные о позициях оккупантов.

Из-за этого российские захватчики решили полностью изолировать город. Они блокируют херсонцам любую связь.

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Россияне боятся, что местное население будет помогать ВСУ

В центре национального сопротивления рассказывают, что оккупанты изо всех сил пытаются перекрыть возможность подполья сотрудничать с украинскими войсками. Проукраинские херсонские активисты утверждают, что россияне забирают коммуникационное оборудование из телецентра.

Благодаря этому, захватчики планируют оставить Херсон без связи и полностью изолировать его от внешнего мира. Центр сопротивления призывает жителей временно оккупированной Херсонщины по возможности уехать в населенные пункты подконтрольные Украине, ведь оккупанты могут готовить провокации, чтобы обвинить в них украинскую армию.

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Россияне грозятся стереть Херсон с лица земли, когда ВСУ освободят город

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что оккупанты получили приказ бить по Херсону до последнего, если ВСУ удастся прогнать их за пределы города. Эту информацию распространяют среди населения сами захватчики.

По их словам, такая же судьба может постигнуть и другие временно оккупированные территории области. Активист считает, что украинским защитникам нужно немедленно продумать, как уничтожить артиллерию, из которой может обстреливать область враг.

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