Через це російські загарбники вирішили повністю ізолювати місто. Вони блокують херсонцям будь-який зв'язок.

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Росіяни бояться, що місцеве населення допомагатиме ЗСУ

У центрі національного спротиву розповідають, що окупанти з усіх сил намагаються перекрити можливість підпіллю співпрацювати з українськими військами. Проукраїнські херсонські активісти стверджують, що росіяни забирають комунікаційне обладнання з телецентру.

Завдяки цьому загарбники планують залишити Херсон без зв'язку та повністю ізолювати його від зовнішнього світу. Центр опору закликає мешканців тимчасово окупованої Херсонщини за можливості виїхати в населені пункти підконтрольні Україні, адже окупанти можуть готувати провокації, щоб звинуватити у них українську армію.

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Росіяни грозяться стерти Херсон з лиця землі, коли ЗСУ звільнить місто

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що окупанти отримали наказ гатити по Херсону до останнього, якщо ЗСУ вдасться прогнати їх за межі міста. Цю інформацію поширюють серед населення самі загарбники.

За їхніми словами, така ж доля має спіткати й інші тимчасово окуповані території області. Активіст вважає, що українським захисникам необхідно негайно продумати, як знищити артилерію, з якої може обстрілювати область ворог.

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