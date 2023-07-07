Прицепили пирамидки: спасут ли Крымский мост новые способы защиты от "хлопка"

Российские захватчики начали разгонять панику по поводу вероятной атаки на незаконно построенный Крымский мост. Оккупанты боятся ракет Storm Shadow и уже устанавливают угловые отражатели на мосту.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что россияне применяют все возможные способы сохранения Крымского моста.

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Угловые отражатели – это пирамидки, которые при облучении дают определенную сигнатуру обратного сигнала. Их используют только против ракет с головками радиолокационного наведения.

Как россияне пытаются оградить Крымский мост от ракет Storm Shadow: смотрите видео

Никак не повлияют

У дальнобойных ракет Storm Shadow инфракрасная головка самонаведения и на них не действуют сигналы угловых отражателей. Эти отражатели могут повлиять, например, на ракеты типа "Гарпун" или "Нептун".

К цели Storm Shadow идет по сигналам заложенным внутри и уточняется по спутникам GPS, а при поступлении в цель ракета делает горку и переключается на тепловую головку. А дальше сверяет тепловой сигнал от моста, корабля или любой другой цели,

– объяснил летчик-инструктор.

Storm Shadow идут по тепловой сигнатуре, поэтому угловые отражатели никак на них не повлияют. К тому же, эти отражатели не повлияют на ATACMS или те ракеты, которые будут нам переданы с коррекцией по спутникам.

"Они (россияне – 24 Канал) ждут удара по Крымскому мосту. Правильно ждут, если нам не запретят это сделать", – добавил Свитан.

Какая ситуация вокруг Крымского моста