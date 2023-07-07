Прицепили пирамидки: спасут ли Крымский мост новые способы защиты от "хлопка"
Российские захватчики начали разгонять панику по поводу вероятной атаки на незаконно построенный Крымский мост. Оккупанты боятся ракет Storm Shadow и уже устанавливают угловые отражатели на мосту.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что россияне применяют все возможные способы сохранения Крымского моста.
Читайте также Совершенно в стиле России: зачем оккупанты создают очереди на Крымском мосту
Угловые отражатели – это пирамидки, которые при облучении дают определенную сигнатуру обратного сигнала. Их используют только против ракет с головками радиолокационного наведения.
Как россияне пытаются оградить Крымский мост от ракет Storm Shadow: смотрите видео
Никак не повлияют
У дальнобойных ракет Storm Shadow инфракрасная головка самонаведения и на них не действуют сигналы угловых отражателей. Эти отражатели могут повлиять, например, на ракеты типа "Гарпун" или "Нептун".
К цели Storm Shadow идет по сигналам заложенным внутри и уточняется по спутникам GPS, а при поступлении в цель ракета делает горку и переключается на тепловую головку. А дальше сверяет тепловой сигнал от моста, корабля или любой другой цели,
– объяснил летчик-инструктор.
Storm Shadow идут по тепловой сигнатуре, поэтому угловые отражатели никак на них не повлияют. К тому же, эти отражатели не повлияют на ATACMS или те ракеты, которые будут нам переданы с коррекцией по спутникам.
"Они (россияне – 24 Канал) ждут удара по Крымскому мосту. Правильно ждут, если нам не запретят это сделать", – добавил Свитан.
Какая ситуация вокруг Крымского моста
- В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. Последствия повреждения ликвидировали в течение нескольких месяцев.
- Из-за страха новых взрывов российские власти устраивают проверки автомобилей, которые должны двигаться по Крымскому мосту и на полуостров. Из-за этого возникли огромные пробки на переправе.
- 4 июля российский диктатор Владимир Путин провел совещание по решению проблемы пробок на Крымском мосту со стороны Краснодарского края. На совещании решили рассмотреть условия возможности использования транспортного коридора в Крым через оккупированные Россией территории.
- Кроме того, оккупанты опасаются, что взорвать Крымский мост могут вагнеровцы, которые во главе с Евгением Пригожиным недавно пытались совершить мятеж в России.