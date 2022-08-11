Оккупанты вдвое увеличили количество авиаударов по позициям ВСУ, – Генштаб

россияне вдвое увеличили количество авиаударов по украинским позициям с прошлой недели. При этом вражеские самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО.

Недавно россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов за сутки. Однако количество авиаударов противника по ВСУ не уменьшилось, а наоборот – увеличилось.

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Оккупанты хотят подорвать моральный дух украинских военных

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По сравнению с прошлой неделей противник вдвое увеличил количество авиаударов по позициям сил обороны. При этом они не заходят в действие поражения Вооруженных Сил Украины,

– сказал Громов.

Украинские военные говорят, что оккупанты хотят запугать и подорвать моральный дух ВСУ.

россияне хотят выйти на админграницу Донбасса

Цель врага остается прежней – выйти на административную границу Донецкой области. Также войска россии пытаются удержать захваченные ранее части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Не против противник создать себе и условия для наступления.

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Смотрите в видео – россияне снова обстреляли ЗАЭС: