Оккупанты вдвое увеличили количество авиаударов по позициям ВСУ, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
россияне вдвое увеличили количество авиаударов по украинским позициям с прошлой недели. При этом вражеские самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО.
Недавно россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов за сутки. Однако количество авиаударов противника по ВСУ не уменьшилось, а наоборот – увеличилось.
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Оккупанты хотят подорвать моральный дух украинских военных
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
По сравнению с прошлой неделей противник вдвое увеличил количество авиаударов по позициям сил обороны. При этом они не заходят в действие поражения Вооруженных Сил Украины,
– сказал Громов.
Украинские военные говорят, что оккупанты хотят запугать и подорвать моральный дух ВСУ.
россияне хотят выйти на админграницу Донбасса
Цель врага остается прежней – выйти на административную границу Донецкой области. Также войска россии пытаются удержать захваченные ранее части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Не против противник создать себе и условия для наступления.
Читайте также В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать склады россии, – ПодолякОбратите внимание! С 24 февраля украинские военные уничтожили 232 самолета врага, также у россиян на 193 уменьшилось количество вертолетов. Приземлили наши защитники 772 беспилотника и 185 крылатых ракет.
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