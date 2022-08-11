Нещодавно росіяни втратили щонайменше 9 літаків за добу. Проте кількість авіаударів противника по ЗСУ не зменшилась, а навпаки – збільшилась.
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Окупанти хочуть підірвати моральний дух українських військових
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
У порівнянні з минулим тижнем, противник вдвічі збільшив кількість авіаударів по позиціях сил оборони. При цьому, вони не заходять в дію ураження Збройних Сил України,
– сказав Громов.
Українські військові кажуть, що окупанти хочуть залякати та підірвати моральний дух ЗСУ.
росіяни хочуть вийти на адмінкордон Донеччини
Мета ворога залишається тією самою – вийти на адміністративний кордон Донецької області. Також війська росії намагаються утримати загарбані раніше частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Не проти противник створити собі і умови для наступу.
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Дивіться у відео – росіяни знову обстріляли ЗАЕС: