Техника изношена, – военный эксперт о "падении" российских авиабомб в Белгородской области
Российские пилоты "сбрасывают" на территории Белгородской области свои авиабомбы. Причина может быть в том, что их техника может быть изношена.
Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что авиация оккупантов работает в ударных темпах. Так враг может сбросить на фронте до 200 авиабомб за несколько дней.
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Это свидетельствует о том, что техника не выдерживает нагрузки, что специалисты, которые обслуживают ее, не делают всех соответствующих процедур. Ту нагрузку, которая есть в российской армии, не выдерживают ни техника, ни люди,
– подчеркнул Нарожный.
Военный эксперт добавил, что вражеские пилоты также могут быть истощенными и делать ошибки. Поэтому они, мол, и "бьют" по собственной территории собственными авиабомбами.
Россия бомбит свою территорию
- Захватчики регулярно "выпускают" по Белгородской области авиабомбы. За последние две недели россияне "сбросили" на свою территорию 14 бомб.
- Так 30 марта обнаружили 2 ФАБ-500 в 2 километрах от села Крюково. А 28 марта 2 ФАБ-250 нашли в районе села Безымянное.
- Впоследствии ФАБ-500 обнаружили в селе Нечаевка. В Белгородском районе тогда нашли корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте.
- Прилетела российская ФАБ-500 27 марта в районе села Бессоновка. 25 марта в Яковлевском майском округе обнаружили такую же авиабомбу. В тот же день нашли ФАБ-250 и в Борисовском районе области.
- Между тем легион "Свобода России" ранее обнародовал перехваченный разговор россиян. В записи слышен только голос мужчины. Он, вероятно, общался со своей мамой, которая, похоже, живет в селе, которое бомбят сами же оккупанты.