Техника изношена, – военный эксперт о "падении" российских авиабомб в Белгородской области

Российские пилоты "сбрасывают" на территории Белгородской области свои авиабомбы. Причина может быть в том, что их техника может быть изношена.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что авиация оккупантов работает в ударных темпах. Так враг может сбросить на фронте до 200 авиабомб за несколько дней.

Смотрите также Плохие пилоты или некачественное оружие: почему Россия сбрасывает авиабомбы на свою территорию

Это свидетельствует о том, что техника не выдерживает нагрузки, что специалисты, которые обслуживают ее, не делают всех соответствующих процедур. Ту нагрузку, которая есть в российской армии, не выдерживают ни техника, ни люди,

– подчеркнул Нарожный.

Военный эксперт добавил, что вражеские пилоты также могут быть истощенными и делать ошибки. Поэтому они, мол, и "бьют" по собственной территории собственными авиабомбами.

Россия бомбит свою территорию