Россияне брали этот район 120 суток, ВСУ – освободили за 4, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты брали район контрнаступления ВСУ более 100 суток. По словам советника главы Офиса Президента россиян было гораздо больше.

Наши военные освободили эти территории меньшими силами за несколько суток. Соответствующую информацию Алексей Арестович обнародовал 10 сентября.

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Арестович заявил, что оккупанты захватывали район нашего контрнаступления более 120 суток

Российская, прости Господи, армия брала район нашего контрнаступления более 120 суток,

– рассказал Арестович.

Советник Андрея Ермака объяснил, что:

при этом российская армия была в численном и принципиально большем количественном составе;

оккупанты 3 месяца подряд "вываливали" на позиции ВСУ по 45 – 60 тысяч снарядов в сутки;

украинские военные едва могли ответить 4 – 6 тысячами;

а на один наш ствол артиллерии у врагов было 10 – 15 своих.

ВСУ освободили эту территорию за четыре дня меньшими силами, чем у тех, кто обороняется. Наступление продолжается,

– написал советник главы ОП.

Следует вспомнить, что Вооруженные Силы Украины наступают на фронте с 29 августа. За это время уже освободили от российских оккупантов более 2500 квадратных километров в Харьковской области.

Также известно, что по состоянию на вечер 10 сентября украинскими являются Изюм, Балаклея, Волохов Яр, Озерное, Купянск, Высокополье, Савинцы, продолжаются бои в окрестностях Лимана.

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