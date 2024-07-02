На Покровском направлении среди штурмовиков России была женщина: группу ликвидировали

Россияне бросают своих военных на штурмы, не беспокоясь об их выживании. В частности, на Покровском направлении враг бросил на такой штурм женщин.

Российские женщины есть среди штурмовиков на Покровском направлении. Операторы ударных дронов 47 отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали группу, в которой была женщина.

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Случаи единичные

недавно появилась информация, что Россия вербует заключенных женщин на войну в Украине. На другом направлении фронта заметили такое целое отделение.

На нашем участке пока наблюдаем все же единичные случаи. На видео можете видеть группу мужчин и только одну женщину.

Нам безразлично на пол. Видим врага с оружием - уничтожаем!

– отметили в бригаде.

Украинские воины уничтожили группу штурмовиков: смотрите видео

Россия продолжает нести существенные потери во время полномасштабной войны против Украины. Так, в течение суток украинские защитники ликвидировали 1 280 оккупантов. В общем, течение июня Силы обороны ликвидировали более 30 тысяч российских военных. Кроме того, ВСУ уничтожили немало вражеской техники.