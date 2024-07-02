Російські жінки є серед штурмовиків на Покровському напрямку. Оператори ударних дронів 47 окремої механізованої бригади успішно ліквідували групу, у якій була жінка.

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Випадки поодинокі

️Нещодавно з'явилася інформація, що Росія вербує увʼязнених жінок на війну в Україні. На іншому напрямку фронту помітили таке ціле відділення.

На нашому відтинку поки спостерігаємо все ж поодинокі випадки. На відео можете бачити групу чоловіків і лише одну жінку.

Нам байдуже на стать. Бачимо ворога зі зброєю — знищуємо!

– зазначили у бригаді.

Українські воїни знищили групу штурмовиків: дивіться відео

Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат під час повномасштабної війни проти України. Так, протягом доби українські захисники ліквідували 1 280 окупантів. Загалом, протягом червня Сили оборони ліквідували понад 30 тисяч російських військових. Окрім того, ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.