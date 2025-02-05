Россияне используют и бросают завербованных диверсантов, – руководитель ЦПД

Российские ГРУ и ФСБ обещают диверсантам, которые действуют против украинских военных, деньги за их преступления. Однако на практике враг обманывает исполнителей и не выплачивает средств.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Более того, спецслужбы противника не информируют исполнителей о своих планах, в частности, активизировать взрывчатку еще во время выполнения террористами задач.

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Кого вербуют россияне

По словам Коваленко, россияне пытаются вербовать подростков и малоинформированную молодежь, которая поддается соблазну получить "легкие деньги". Кураторы обещают им вознаграждение, но обычно без конкретики, например "поехать туда и отнести пакет".

Важно понимать, что диверсанты гарантированно или умрут, или надолго сядут в кратчайшие сроки, потеряв будущее,

– говорится в сообщении.

К слову, 1 февраля в ровенском ТЦК произошел взрыв. Спецслужбы России намеренно взорвали завербованного террориста, когда тот зашел внутрь здания вместе со взрывчаткой. Диверсантом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, он искал быстрые заработки в телеграмм-каналах.