Россиянам нужно это направление: построит ли враг новый логистический путь через Мариуполь

Россияне хотят построить новое железнодорожное сообщение через временно оккупированный Мариуполь. Захватчики используют железную дорогу для перемещения техники и оккупационной армии, поэтому железная дорога является первоочередным стратегическим объектом для врага.

Железнодорожная сеть оккупированной территории стала довольно уязвимой из-за диверсий и атак с украинской стороны. Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, сможет ли сообщение стать логистической альтернативой для снабжения оружием на фронт оккупантам.

Смотрите также Пытаются запутать следы: оккупанты непрерывно опрокидывают резервы из Мариуполя на Запорожье

Удастся ли россиянам закрыть нужды на фронте

Как пояснил Забавин, сейчас проект находится на стадии проектирования. Оккупанты активно ищут альтернативу Крымскому мосту. Поэтому железная дорога должна соединить Россию с Крымом по сухопутному коридору. По предварительным данным, маршрут должен проходить из Ростова через Мариуполь – Бердянск и далее Крым.

Россияне действительно намерены это построить. Но ведь с учетом того, что вся территория Мариупольского, Волновахского, Новоазовского районов в зоне влияния украинского "хлопка". То есть, это логистическое направление имеет возможность простреливаться,

– заметил депутат Мариупольского горсовета.

Оккупантам вряд ли удастся таким образом закрыть потребности в поле боя. В то же время противник не имеет другого варианта, потому что маршрут через Новоазовск – Мариуполь – Бердянск не позволяет осуществить все свои цели по переброске вооружения. Поэтому врагу необходимо другое железнодорожное сообщение через Мариуполь. Предположим, в конечном итоге оно не будет иметь успеха.

Что говорят россияне

А оккупанты считают, что железнодорожное сообщение от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь позволит обезопасить движение от обстрелов Сил обороны. Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что строительство железной дороги уже началось.

Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка – это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка расположена ниже Мелитополя на юго-западе, это как раз железнодорожный узел, из которого уйдет строительство,

– сказал Балицкий.

Россияне надеются построить хотя бы один железнодорожный путь, чтобы решить военный вопрос.

"И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня нужно связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и сегодня мост есть объектом повышенной опасности", – добавил гауляйтер Запорожья.

Россияне строят новые пути сообщения: что известно