Резников объяснил, почему россияне будут бежать из Херсона без уличных боев

Ситуация в оккупированном Херсоне очень напряженная для российских военных и гауляйтеров. Алексей Резников рассказал, почему для врага опасно оставаться в городе.

Оккупанты будут вынуждены бежать без боя

Российские оккупанты не смогут давать отпор Вооруженным Силам Украины в Херсоне. Об этом в интервью заявил министр обороны Алексей Резников.

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А все потому, что наши военные контролируют все мосты через Днепр.

Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не лучший вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. Для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как это сделали в Изюме,

– объяснил министр.

Так что врагу придется бежать из города еще до того, как туда зайдут ВСУ. Ведь в противном случае – пути для отступления не будет.

По словам Резникова, сейчас война в Украине находится на третьем этапе – постепенном освобождении оккупированных территорий. Первый этап заключался в том, чтобы остановить российскую армию, а второй – стабилизировать ситуацию на фронте.

Как продвигается контрнаступление на Херсонщине

Резников рассказал, что сейчас ВСУ начали продвигаться гораздо медленнее. Причина этого проста – плохая погода, в том числе дожди.

Аналитики американского Института изучения войны установили, что войска государства-агрессорки не планируют отступать, а готовятся сражаться за Херсон. Параллельно с перемещением части войск на другой берег Днепра, россияне строят фортификационные сооружения.

Глава разведки Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут освободить Херсон до конца года. При этом он отметил, что это будет непросто, ведь враг готовится к обороне. Однако для россиян есть риск попасть в окружение.

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