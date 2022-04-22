Россияне делят мужчин в Мариуполе на несколько категорий, – Бойченко
Российские оккупанты устроили "фильтрационные" лагеря в пределах Мариуполя. Мужчин делят на несколько категорий: некоторых сразу бросают в тюрьмы, других заставляют выполнять "черную" работу.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает 24 канал.
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По словам мэра Мариуполя, российские захватчики тщательно изучают дело каждого жителя Мариуполя. После этого их делят на три категории:
- госслужащие и муниципальные работники сразу получают наказание: их сажают в тюрьмы, подвергают туртурам. Это может длиться неделями;
- мужчины, не служившие на госслужбах , – переходят в ряды так называемых "вооруженных сил ДНР";
- тех, кто не может служить, отправляют зачищать следы российских преступлений – разбирать завалы, хоронить трупы и т.д.
Ранее заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что вокруг города действуют 4 "фильтрационных" лагеря. Этот процесс больше касается Левобережного района, но некоторые тенденции есть и в других частях города. В частности, из оккупированного Донецка депортируют местный медперсонал.
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