Россияне до сих пор не захватили полностью Соледар и вряд ли способны захватить Бахмут, – ISW
Источник:ISW
Российские войска не захватили Соледар полностью, несмотря на недавнее продвижение войск. Более того, даже возможный захват Соледара, вряд ли позволит оккупантам окружить Бахмут.
В Институте изучения войны (ISW) отметили, что, несмотря на многочисленные заявления, российским силам не удается покорить Соледарь. Российские прогнозы и планы оторваны от действительности.
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Российские заявления о продвижении россиян в Соледаре продолжают вызывать дискуссию среди российских источников по поводу вероятности захвата российскими войсками Бахмута. Некоторые из них начали обсуждать неправдоподобный крах нынешней украинской линии фронта и отступление украинцев вплоть до Славянска и Краматорска,
– говорится в сообщении.
Однако в отчете подчеркивают, что российские дискуссии по поводу "неизбежного захвата Бахмута и краха украинских оборонных линий" оторваны от текущей оперативной реальности.
Аналитики отметили, что в настоящее время в Бахмуте российские войска остаются далеки от прорыва украинских наземных линий связи, необходимых для окружения Бахмута.
Бои за Соледарь: главное
- Утром 11 января владелец преступной НДП Вагнер Евгений Пригожин сообщил о полном контроле над Соледаром, но в ВСУ опровергли эту информацию.
- В Генштабе подчеркнули, что несмотря на попытки россиян взять город под контроль, оккупанты понесут там большие потери. Бои продолжаются.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что сейчас на это направление противник бросил "самые элитные" и наиболее обученные подразделения вагнеровцев.
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